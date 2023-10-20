ВСУ уничтожили российский «Сонцепек» стоимостью $15 миллионов 20.10.2023, 17:26

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Мощное видео.

В Донецкой области украинская ОМПБр имени Якова Гандзюка обнаружила и уничтожила российскую систему ТОС 1-А «Сонцепек». Стоимость такой установки – 15 млн долларов.

Как сообщил украинский журналист Юрий Бутусов, украинским бойцам удалось обнаружить и уничтожить систему с помощью FPV-дрона.

«Установка стоимостью 15 млн долларов после феерической детонации термобарических боеприпасов превратилась в металлолом и пепел», - отметил он.

Вероятно, вражеский экипаж также ликвидирован.

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