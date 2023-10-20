В Израиле погибла белоруска, попавшая под ракетный обстрел ХАМАС 20.10.2023, 17:33

Она погибла в Ашкелоне.

Посольство Беларуси в Израиле обладает точной информацией о трех погибших гражданах и трех выходцах из Беларуси. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе МИД.

В ведомстве отметили, что информация в постоянном режиме фиксируется и обновляется, поддерживается постоянный контакт с соотечественниками.

— По состоянию на настоящий момент у нас есть точная информация о трех наших погибших гражданах и трех выходцах из Беларуси. К большому сожалению, в этом числе и гражданка Беларуси, о госпитализации которой после обстрела города Ашкелон ранее сообщали СМИ. В настоящее время осуществляется доставка ее тела в Беларусь к месту захоронения, — проинформировали в МИД. Дипломаты выразили глубокие соболезнования всем погибшим и пострадавшим.

Посольства Беларуси в Израиле и Египте находятся в постоянном контакте со своими российскими коллегами. Многие белорусы вылетели из Израиля регулярными российскими авиарейсами.

— По ситуации в секторе Газа, где нет нашего присутствия «на земле», мы во многом опираемся на поддержку российских консульских служб в части практической реализации эвакуации группы наших граждан. К слову, работа в этом направлении продолжается, однако ситуация остается сложной из-за трудностей с пересечением границы, — проинформировали в МИД.

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