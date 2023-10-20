Россия предложила 32 миллиона гектаров Сибири под зерно для Китая 2 20.10.2023, 18:03

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До сих пор Китай не жаловал вниманием российское зерно.

Не уговорив Китай на увеличение поставок газа и строительство трубопровода «Сила Сибири-2», президент РФ Владимир Путин, возможно, все же привез из Пекина новый крупный сырьевой контракт.

Во время визита Путина на саммит проекта «Один пояс — один путь» российская компания ЭПТ объявила о достижении договоренностей о поставках в КНР российского зерна.

Компания, входящая в группу «Новый сухопутный зерновой коридор» и владеющая 32 миллионами гектаров пашен в Сибири и на Дальнем Востоке, заявила о заключении контракта с китайской госкорпорацией China Chengtong. Он предполагает экспорт в КНР 70 миллионов тонн российских сельхозкультур в течение 12 лет, сообщил Reuters представитель компании.

Глава «Нового сухопутного зернового коридора» Карен Овсепян заявил ТАСС, что контракт стал «одним из крупнейших в истории России и Китая»: сумма сделки составит 2,5 трлн рублей, или $25,7 млрд. По словам Овсепяна, договоренности будут закреплены на межправительственном уровне во время визита в Китай премьера РФ Михаила Мишустина, запланированного на конец ноября — начало декабря.

До сих пор Китай не жаловал вниманием российское зерно. Хотя совокупный импорт пшеницы в КНР по итогам января — апреля взлетел на 60%, до рекордных 6 млн тонн, на российскую продукцию пришлись ничтожные 0,5%, или 30 тысяч тонн. К концу сентября Китай закупил в РФ уже 3,2 млн тонн зерна, что, впрочем, также составляет лишь чуть больше 2% от годового импорта в страну, который в прошлом году достигал почти 150 млн тонн.

Гендиректор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов в принципе сомневается, что «крупнейшая российско-китайская зерновая сделка» реальна. Все новости о ней идут из России, с китайской стороны подтверждения не было, и остальной мир, похоже, тоже «не в курсе», обращает внимание эксперт.

Если же предположить, что заявления о поставках соответствуют действительности, то с учетом предыдущих деклараций «Нового сухопутного зернового коридора» получается, что компания уже имеет совокупный портфель заказов на 170 млн тонн зерна, продолжает Сизов. «Таких контрактов не бывает в принципе», — отмечает он: на зерновом рынке сотни тысяч тонн — это уже крупная сделка, а здесь идет речь о 4—5 годовых объемах всего российского экспорта (около 50—60 млн тонн в год).

Как будет обеспечиваться такой экспорт в Китай, также неясно: у компании есть лишь несколько силосов на границе совокупной мощностью хранения в 80 тысяч тонн.

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