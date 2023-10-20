Россия простила долги еще двум странам Африки 6 20.10.2023, 19:21

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В общей сложности РФ списала странам Африки $20 млрд долга.

Правительство России продолжает прощать долги странам Африки в поисках новых союзников для противостояния Западу.

С начала 2023 года еще два африканских государства добились от Москвы списания задолженности по займам, отмечают в обзоре со ссылкой на материалы кабмина эксперты Института Гайдара.

Соглашение по долгу на 690 млн долларов было заключено с Сомали — одной из беднейших стран мира, которая входит в топ-5 наименее развитых государств по шкале ООН. Задолжнность, часть которой образовалась еще во времена СССР, а другая — была получена от России в рамках соглашения с Парижским клубов кредиторов, будет частично прощена, а частично — реструктурирована.

Еще $29,64 млн Россия простила Республике Конго, которая присоединилась к российской программе «долг в обмен на развитие». «Договоренности предполагают перенаправление долга Конго на финансирование поставок социально значимых товаров и проектов на территории Конго, подлежащих реализации российскими организациями», — отмечает Институт Гайдара.

К программе «долг в обмен на развитие» также присоединились Куба, Мадагаскар, Мозамбик и Танзания, обращают внимание эксперты. В 2019 году российские власти приглашали войти в проект Эфиопию и Замбию, обещая урегулировать остатки задолженности в обмен на право для компаний РФ войти в экономические проекты на территории этих стран.

В общей сложности Россия списала странам Африки $20 млрд долга, рассказывал в мае президент Владимир Путин. Анголе была прощена задолженность на $3,5 млрд, возникшая в результате закупки оружия у СССР, Эфиопии — на $5 млрд, Алжиру — на $5,7 млрд, Ливии — на $4,5 млрд.

В прошлом году, по данным Счетной палаты, Россия получила лишь 33,8 млрд рублей по кредитам, выданным зарубежным странам и юрлицам. По сравнению с 2021 годом поступления сократились в 3,3 раза, а их итоговый объем оказался минимальным с 2012 года. При этом план по возврату долгов (138,5 млрд рублей) был исполнен лишь на 24% — иными словами, три четверти суммы, или более 100 млрд рублей, до бюджета не дошли.

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