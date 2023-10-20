Прокуратура Польши выдала европейский ордер на арест начальника Окрестина и ряда других белорусских силовиков 6 20.10.2023, 20:01

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Названы имена.

Прокуратура Польши выдала европейский ордер на арест начальника центра изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома (Окрестина) Евгения Шапетько, его заместителя, а также других силовиков. Их подозревают в совершении преступлений на территории Беларуси в 2020 году, «связанных с лишением свободы человека, совершенных с особой жестокостью», сообщил руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко со ссылкой на репортаж польского гостелеканала TVP.

По данным политика, ордер выдан на арест:

Евгения Шапетько — майор, начальник центра изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома (Окрестина);

Глеба Дриля — майор, заместитель начальника изолятора временного содержания ГУВД Мингорисполкома (Окрестина);

Дмитрия Стребкова — полковник внутренней службы, начальник исправительного учреждения «Тюрьма № 8 г. Жодино»;

Евгения Савич — прапорщик милиции, ОМОН ГУВД Мингорисполкома;

Юлии Соколовой — старший лейтенант милиции, отделения по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома;

Карины Валуйской — прапорщик милиции, патрульно-постовая служба милиции Фрунзенского РУВД г. Минска.

«Данные лица подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 ст. 189 Уголовного кодекса Польши — совершение преступления, связанного с лишением свободы человека, совершенного с особой жестокостью», — сообщил Павел Латушко.

Политик подчеркнул, что Народное антикризисное управление с 2020 года оказывало содействие «в сборе и передачи материалов о совершении как вышеупомянутых, так и других преступлений, совершенных на территории Беларуси представителями режима Лукашенко».

Напомним, в августе 2021 года Следственный комитет отчитался о завершении проверки по обращениям граждан, пострадавших от жестокости силовиков во время задержания на мирных акциях и в местах лишения свободы — в ИВС и ЦИП ГУВД Мингорисполкома.

В ведомстве отметили, что в одном только Минске к ним поступили жалобы от 680 человек. Несмотря на это в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников МВД следователи отказали. При этом в отношении участников протестов уголовные дела возбуждались тысячами и до сих пор возбуждаются. Применение насилия к задержанным за протесты признавал и Александр Лукашенко.

В марте 2022 года в ООН представили доклад о массовых репрессиях в Беларуси в 2020 году. В нем сообщалось, что за пять дней протестов, последовавших за президентскими выборами в Беларуси в августе 2020 года, были арестованы около 13 500 человек, в том числе 700 несовершеннолетних. Многие из задержанных подвергались продолжительным избиениям дубинками в транспорте, в отделениях милиции и следственных изоляторах.

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