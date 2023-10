Потери российской артиллерии в Запорожье в пять раз превысили украинские 20.10.2023, 20:11

Украинским подразделениям удалось значительно подорвать превосходство РФ в огневой мощи.

Застопорившееся наступление украинской армии заставило ее сосредоточиться на борьбе с российской артиллерией, которая мешает продвигаться пехоте и механизированным формированиям. Благодаря более точным и эффективным западным артиллерийскими системам, использующим радары, а также применению разведывательных дронов, специализированным украинским подразделениям удалось значительно подорвать превосходство России в огневой мощи, пишет The Wall Street Journal.

По данным Journal of the American College of Surgeons, около 70% боевых потерь украинской армии объясняется артиллерийскими ударами противника. Еще прошлым летом российские части выпускали в 5-10 раз больше снарядов в день, чем украинские. В результате поставок западных вооружений и проблем с восполнением боеприпасов в российской армии зимой и весной разница сократилась до нескольких раз. Сейчас, по словам украинских солдат на передовой, достигнуто состояние, близкое к паритету.

«Это одно из главных тактических противостояний, – говорит Майкл Кофман, военный аналитик из Фонда Карнеги, специалист по армиям России и Украины. – А поскольку ход войны во многом определяется эффективным применением артиллерии, на наших глаза разворачивается одно из главных сражений [войны]».

По данным WarSpotting, которая отслеживает задокументированные потери техники с обеих сторон, с начала украинского контрнаступления в июне было уничтожено 177 российских пушек и реактивных систем залпового огня. В Запорожской области, которая стала главным направлением удара ВСУ, было уничтожено 92 единицы российской артиллерийской техники против 19 украинских.

«Когда мы уничтожаем вражеских пехотинцев, то знаем, что раньше или позже появятся новые, – сказал WSJ командир отряда, обслуживающего радиолокационную станцию, с позывным «Хаммер». – А если уничтожаем артиллерийскую технику, то обеспечиваем относительное спокойствие на этом участке фронта на достаточно долгое время».

