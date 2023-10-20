В Беларуси ввели обязательное чипирование кошек и собак 20.10.2023, 21:52

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Владелец должен чипировать животных в 14-дневный срок со дня приобретения.

В Беларуси в «депутаты» «палаты представителей» приняли проект закона «Об ответственном обращении с животными». Сказано, что одним из новшеств документа является обязательное чипирование собак и кошек, передает БелТА.

— Проектом закона «Об ответственном обращении с животными» предлагается обязательное чипирование собак и кошек, — отмечает «депутат» «палаты представителей» Мария Василевич.

Она пояснила, что владелец должен чипировать животных в 14-дневный срок со дня приобретения. По ее словам, необходимость введения обязательного чипирования связана с тем, что сейчас это является единственной формой идентификации животных, которая в полной мере обеспечивает ответственное обращение с ними. Кроме того, замечает Василевич, чипирование дает возможность облегчить, а также ускоряет поиск потерянных питомцев. Также чипирование полностью исключает случаи безнаказанного избавления от животных, дает возможность контролировать и снижать количество безнадзорных домашних животных, а еще упорядочивает их перемещение через границу.

— Хочу добавить, что предлагаемая норма довольно непривычна для нашего общества, хоть и используется во многих странах, в том числе и у соседей, — отметила Василевич.

Она заметила, что окончательное решение о необходимости принятия названной нормы должно быть сформулировано после изучения общественного мнения. Так, что касается публичного обсуждения проекта, то оно проходит на Национальном правовом портале по 22 октябре 2023 года.

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