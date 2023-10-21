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Исторический прорыв: как морпехи ВСУ заняли левый берег Днепра

  • 21.10.2023, 8:08
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Исторический прорыв: как морпехи ВСУ заняли левый берег Днепра

Дерзкую операцию показали на видео.

Украинские морские пехотинцы успешно высадились на оккупированной части левого берега Днепра на Херсонщине. Вражеские позиции были отодвинуты с первой линии, благодаря эффективной работе Сил обороны Украины.

Об этом сообщили в агентстве Associated Press (AP)

, журналисты которого сопровождали украинских военных в этой операции.

«Ни капли сомнения, идем бить врага. Важно, чтобы наше государство это понимало, потому что в первую очередь мы с побратимами это делаем не для себя, а для наших семей, для нашей страны», – сказал один из воинов.

Как только морпехи высадились на левом берегу, они запустили разведывательные дроны, чтобы оценить обстановку в радиусе возможного столкновения с противником.

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