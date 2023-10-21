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Израиль нанес мощные удары по ракетным установкам «Хезболлы» в Ливане

  • 21.10.2023, 8:23
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Израиль нанес мощные удары по ракетным установкам «Хезболлы» в Ливане

Стало известно, какие объекты террористов уничтожены.

Армия обороны Израиля нанесла несколько авиационных ударов по ракетным установкам ливанской группировки Хезболла, передает newsru.co.il.

«За последние несколько часов в ответ на ракетные пуски и противотанковые ракеты, выпущенные Израилем, самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по террористическим объектам «Хезболлы», — говорится в сообщении ЦАХАЛа.

Также сообщается, что среди объектов, по которым наносились удары, были военные комплексы, используемые в оперативных и террористических целях, а также пусковые установки противотанковых ракет, расположенные вдоль границы и направленные в сторону Израиля.

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