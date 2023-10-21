Полковник ВСУ: Наступление на Авдеевку закончится двумя «котлами» для армии РФ 21.10.2023, 9:07

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Украинские войска давят на фланги оккупантов.

Россияне продолжают наступать на Авдеевку. Однако ситуация на карте боевых действий выглядит так, что желание взять ВСУ в «котел» в Авдеевке может обернуться для оккупантов двумя «котлами» на этом направлении.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в интервью «24 каналу» рассказал, что ВСУ вполне могут выполнить такую задачу. Между тем в сети есть кадры из Авдеевки того, как мощно Силы спецопераций Украины уничтожают технику россиян.

«Котлы» для россиян

Свитан отметил, что оккупанты используют тактику мясных валов. Потери до 1 500 россиян в день свидетельствуют об этом. Кроме того, враг потерял за прошедшие сутки 55 танков и около 30 артиллерийских стволов. Это не только на Авдеевском направлении, что означает, что враг пытается наступать широким фронтом. При этом украинские войска давят на фланги оккупантов.

«Возле Авдеевки может сложиться такая ситуация, что севернее и южнее самого города ВСУ могут взять россиян в 2 «котла». Если будет такая задача, то справиться с ней можно, перебросив больше сил на это направление. Активность же окупантов возле Авдеевки будет наблюдаться еще около недели», — заявил Роман Свитан.

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