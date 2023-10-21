В Азербайджане задержали политолога-путинистку Мамедову 21.10.2023, 9:19

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Назакет Мамедова

Автора провокационных материалов подозревают в шпионаже в пользу РФ.

В Азербайджане задержана местная политолог Назакет Мамедова, которая подозревается в шпионаже в пользу РФ.

Об этом пишет First News Media со ссылкой на заявление журналиста Анара Мамедова.

Другие подробности задержания Мамедовой не сообщаются. Также не уточняется, какую именно информацию она могла передавать российским спецслужбам.

При этом издание отмечает, что Мамедова известна провокационными материалами, в которых она подвергала жесткой критике Турцию и занималась российской пропагандой.

В свою очередь, российские Telegram-каналы пишут, что Мамедова - частый гость росСМИ и поддерживает «СВО».

В частности, год назад в интервью одному из российских пропагандистских изданий она поддержала объявленную РФ аннексию украинских территорий.

Кроме того, в своих выступлениях она в пропагандистском стиле обвиняла Запад в «попытках изменить идентичность азербайджанцев», а комментируя конфликт в Карабахе, называла Россию «единственным гарантом безопасности в Закавказье».

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