закрыть
21 октября 2023, суббота, 9:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Азербайджане задержали политолога-путинистку Мамедову

  • 21.10.2023, 9:19
  • 1,532
В Азербайджане задержали политолога-путинистку Мамедову
Назакет Мамедова

Автора провокационных материалов подозревают в шпионаже в пользу РФ.

В Азербайджане задержана местная политолог Назакет Мамедова, которая подозревается в шпионаже в пользу РФ.

Об этом пишет First News Media со ссылкой на заявление журналиста Анара Мамедова.

Другие подробности задержания Мамедовой не сообщаются. Также не уточняется, какую именно информацию она могла передавать российским спецслужбам.

При этом издание отмечает, что Мамедова известна провокационными материалами, в которых она подвергала жесткой критике Турцию и занималась российской пропагандой.

В свою очередь, российские Telegram-каналы пишут, что Мамедова - частый гость росСМИ и поддерживает «СВО».

В частности, год назад в интервью одному из российских пропагандистских изданий она поддержала объявленную РФ аннексию украинских территорий.

Кроме того, в своих выступлениях она в пропагандистском стиле обвиняла Запад в «попытках изменить идентичность азербайджанцев», а комментируя конфликт в Карабахе, называла Россию «единственным гарантом безопасности в Закавказье».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бедуины нашего века
Бедуины нашего века Ирина Халип
Чья эскадра на горизонте?
Чья эскадра на горизонте? Владимир Халип
Путин приходит в бешенство от ATACMS
Путин приходит в бешенство от ATACMS Виталий Портников
Путин такой же нелегитимный диктатор, как и Лукашенко
Путин такой же нелегитимный диктатор, как и Лукашенко Леонид Невзлин