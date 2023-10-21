СМИ: Египет открыл пункт пропуска на границе с сектором Газа 21.10.2023, 11:51

Это единственный путь для эвакуации.

Египет открыл пункт пропуска «Рафах» на границе с сектором Газа. Это единственный путь, по которому можно доставлять в Газу гуманитарную помощь и через который есть возможность эвакуировать людей.

Утром 21 октября через «Рафах» пошли первые грузовики с гуманитарной помощью, шанс на эвакуацию из анклава получили иностранцы, оказавшиеся в секторе Газа в ловушке. Об открытии КПП сообщило издание Al Arabiya.

«Первый конвой грузовиков с гуманитарной помощью начинает въезжать в сектор Газа через пограничный пункт «Рафах» в Египте», – говорится в сообщении издания, появившемся в соцсети Х в 10:16.

По данным посольства США в Израиле, КПП «Рафах» был открыт в 10 часов утра 21 октября по местному времени. В то же время американские дипломаты отметили, что не знают, как долго он будет открыт для выезда из Газы иностранцев.

«Мы ожидаем, что многие люди попытаются пересечь границу, если граница откроется, а гражданам США, пытающимся въехать в Египет, следует ожидать потенциально хаотической и беспорядочной обстановки с обеих сторон границы... Ситуация остается динамичной и нестабильной, а ситуация в сфере безопасности непрогнозируемая. Вам следует оценить свою личную безопасность, прежде чем решить двигаться к границе или пытаться ее пересечь», – предупредили в посольстве США.

Предварительно, по данным израильских СМИ, переход будет работать до 16:00.