Возврат к плану «А»: ВСУ готовят мощный удар на юге 21.10.2023, 14:49

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Экс-командир из «Айдара» назвал направление.

На левом берегу Днепра в Херсонской области ВСУ прощупывают возможности создания плацдарма, заявил ветеран батальона «Айдар» Евгений Дикий.

«Тот плацдарм, который существенно повлияет на ход этой войны, – это плацдарм, на который дальше можно будет перебросить тяжелую технику, с которого дальше можно будет разворачиваться и заходить в русские тылы», - пояснил он в эфире Сurrenttime.

По его словам, планом «А» украинских защитников была высадка с правого берега на левый и заход в тыл «линии Суровикина». Для противодействия этому оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. При этом ВСУ пришлось менять планы и перейти к трудному наступлению, которое продолжается с июня на запорожском фронте.

«Но все это время оставалась и до сих пор остается надежда, что можно будет все-таки вернуться к плану «А». Просохнут грунты, а это уже произошло, и русская группировка на левобережье Херсонщины достаточно ослабнет, чтобы можно было там не просто высаживаться, а чтобы можно было и дальше развернуться. Рейдовые действия там происходили все это время», - не исключил он.

Вместе с тем ветеран «Айдара» пояснил, что артиллерия ВСУ с правого берега Днепра не дает россиянам закрепиться и обустроить какие-то стационарные позиции.

«Получилось, что там уже несколько месяцев ни одна из сторон до конца не контролирует ситуацию. Зато там постоянно происходила жесткая война спецназа с двух сторон, потому что туда постоянно ходили в рейды наши силы специальных операций с правого берега. Соответственно, с этих позиций, которые за 20 километров, туда постоянно выдвигаются российские подразделения. Там постоянно были взаимные засады, взаимные налеты», - говорит он.

Собеседник при этом уверен в том, что украинским войскам в Запорожскую область надо пройти через территорию Херсонской области.

«Я думаю, что оттуда будет возможность сразу развернуться к Перекопу. Если удастся закрепиться на плацдарме на Херсонщине, то самое логичное – выходить оттуда сразу к Перекопу. И тогда возникает большой вопрос: а надо ли будет тогда русским вообще удерживать запорожский фронт? Может быть, для них будет гораздо разумнее, наоборот, быстро отступить к Крыму и оборонять перешеек», - добавил Дикий.

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