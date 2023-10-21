В Донецке прогремели взрывы: бушует мощный пожар 21.10.2023, 15:59

4,768

Россияне скрывают, что именно пылает.

В субботу, 21 октября, временно оккупированный Донецк вздрогнул от взрывов.

Как сообщает «Униан» со ссылкой на местные паблики, взрывы прогремели в Калининском районе города, в районе «мотеля» и мясокомбината. Как сообщают очевидцы, российская ПВО не справилась. Над городом видны столбы черного дыма.

Как пишет «Типичный Донецк», в Буденновском районе Донецка нашли обломки ракеты.

На месте «прилета» бушует мощный пожар. Оккупанты пока не комментируют, что именно пылает.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».