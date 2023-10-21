Ракетные войска Украины мощно ударили по оккупантам
- 21.10.2023, 21:13
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Уничтожены ЗРК и пять артсредств.
Украинская авиация и ракетные войска продолжают уничтожать врага. С начала суток они нанесли ряд ударов по местам скопления живой силы оккупантов и технике, а также по складу боеприпасов.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины относительно оперативной ситуации с российским вторжением на вечер 21 октября.
Так, в течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили пять артиллерийских средств, радиолокационную станцию, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс и два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
По данным Генштаба, враг в эти сутки нанес четыре ракетных и 33 авиационных удара, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома, многоквартирные дома и гражданская инфраструктура.