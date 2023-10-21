The Washington Post: Близкий к Кремлю олигарх заявил о покупке всего Forbes 2 21.10.2023, 22:25

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В сделке участвовал подставной покупатель.

Российский олигарх Магомед Мусаев утверждает, что купил всю медиагруппу Forbes. На данный момент он владеет компанией «АС Рус Медиа», которая является издателем российского Forbes.

Как пишет The Washington Post (перевод - «Униан») со ссылкой на пять аудиозаписей и видеозапись, Мусаев заявляет о проведенной сделке в частных разговорах с партнерами по бизнесу.

«Я только что купил глобальный Forbes. Вы понимаете, когда у вас в руках ключ от самого авторитетного мирового бренда, этот ключ даст мне доступ к кому угодно», - говорит Мусаев на одной из записей.

На еще одном аудио бизнесмен заявляет, что подставным покупателем выступил американский предприниматель Остин Рассел. Весной 2023 года Рассел заявлял, что покупает контрольный пакет акций Forbes за 800 миллионов долларов.

WP акцентирует внимание на том, что из заявлений Мусаева не совсем ясно, что конкретно имел ввиду Мусаев: помог ли он заключить сделку и поэтому получит влияние в холдинге, был ли он тайным инвестором, вкладывающим деньги в сделку через других людей, или же эти заявления ложные и преувеличенные.

The Washington Post называет Мусаева бизнесменом, связанным с правительством РФ.

Магомед Мусаев - президент венчурного фонда Global Venture Alliance. Forbes Russia он выкупил в 2018 году.

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