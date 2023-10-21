Россияне атаковали Харьков: в городе прогремели взрывы 21.10.2023, 22:41

По украинскому городу били с ЗРК С-300.

Вечером в субботу, 21 октября 2023 года, российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Харьков. В городе были слышны мощные взрывы, сообщает «Униан».

«Вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары. Пребывайте в укрытиях», – сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Обстрел также подтвердил и городской голова Харькова Игорь Терехов: «Харьков слышит взрывы. Город атакуют вражеские ракеты».

В 22:16 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что на тот момент ракет в воздухе уже не было.

- Угроза новых ракетных ударов сохраняется. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается, – уточнил он.

Впоследствии Мельник добавил, что враг нанес удары по Харьковщине из Белгорода из ЗРК С-300.

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