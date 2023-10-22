США разворачивают новые войска и комплексы THAAD и Patriot на Ближнем Востоке 22.10.2023, 8:39

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Глава Пентагона раскрыл подробности.

США разворачивают дополнительные войска и системы ПВО по всей территории Ближнего Востока в ответ на эскалацию в регионе.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Пентагон.

Он сказал, что Пентагон активировал развертывание батареи Терминальной высокогорной зоны обороны (THAAD), а также дополнительных батальонов Patriot в местах по всему Ближнему Востоку.

Остин добавил, что решение о развертывании было принято в ответ на «недавнюю эскалацию со стороны Ирана и его прокси-сил», а также в качестве «помощи в защите Израиля».

Остин добавил, что в рамках «планирования на случай чрезвычайных ситуаций» поручил дополнительным силам армии США «готовиться к развертыванию».

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