Ученые наконец-то разгадали тайну «ящера Талли» 22.10.2023, 9:33

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Десятки лет исследователи ломали голову над загадкой найденного в Иллинойсе динозавра.

Окаменелости, которые принадлежат «монстру Талли» впервые были обнаружены исследователями в 1955 году. Их нашли в Мейзон-Рик, что в Иллинойсе (США). Долгое время палеонтологи не могли их должным образом изучить. Так было до недавнего времени.

Об этом сообщает Daily Mail.

Более 50 лет ученые ломали голову над останками динозавра, который жил на Земле 300 млн лет назад. Обитали подобные существа в илистых мелководьях. Останки сохранились до наших дней благодаря тому, что были заилены и таким образом, словно законсервировались в плотном саркофаге.

Достаточно долго палеонтологи пытались воссоздать оригинальный вид существа. Но то технологии не позволяли выполнить работу, то недостаточная компетентность ученых. И вот им удалось сделать прорыв в этом деле.

После реконструкции удалось выяснить, что глаза у динозавра располагались на кончиках стеблей. Они росли из макушки. А вот челюсть располагалась на конце длинного хобота. Такое строение костей указывает на то, что существо искало еду в иле.

Также стало понятно, что у Талли были и хвостовые плавники, а значит древнее животное отлично двигалось в воде. Длина мини-монстра всего 35 сантиметров. Кроме необычной внешности у Талли оригинальное имя. Его назвали на честь коллекционера любителя, у которого хранился скелет, Френсиса Талли.

Ученым известно, что у Талли были хвостовые плавники, которые помогали им двигаться в воде, а в длину он достигал всего около 35 сантиметров. В ходе реконструкции внешности древнего существа, ученые зашли в тупик. Они долго не могли определиться – относить монстра к позвоночным или беспозвоночным. Первые доказательства принадлежности к хордовым предоставили в 2016 году исследователи из Йельского университета. Тогда они ссылались на рудиментарный спинной мозг и другие внутренние органы. Далее эксперты из Университета Ластера изучили окаменелые гранулы в глазах существа. Они доказали, что это был пигмент меланина. А он наблюдается только у позвоночных.

Спустя год эксперты из Пенсильванского университета опровергли все доказательства. Уже в 2019 году ученые из Университета колледжа Корка изучили биохимический и минеральный состав меланосом существа и подтвердили принадлежность Талли к беспозвоночным.

И вот недавно в Токийском университете Японии изучили останки Талли и еще 150 таких же существ, а потом подтвердили, что существо не могло быть хордовым. Они акцентировали внимание на сегментации черепа динозавра. Также они использовали 3Д моделирование, чтобы воссоздать внешность монстра и идентифицировали трехдольный мозг, специфический мозговой хрящ и мышечные сегменты. Эти доказательства наконец-то дали понять, что это существо не было позвоночным.

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