СМИ: Китай направил шесть военных кораблей на Ближний Восток

СМИ: Китай направил шесть военных кораблей на Ближний Восток5
- 22.10.2023, 11:28
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Стал известен состав эскадры.
Китай направил шесть военных кораблей на Ближний Восток из-за «риска усугубления конфликта между Палестиной и Израилем». Об этом сообщает The Sun.
В публикации отмечается, что существующая напряженность в регионе «кипит на фоне опасений, что израильский кризис может перерасти в тотальную войну».
В состав оперативной группы военных кораблей входят эсминец «Цзыбо», фрегат «Цзинчжоу» и корабль комплексного снабжения «Цяньдаоху».
Ранее стало известно, что США разворачивают дополнительные войска и системы ПВО по всей территории Ближнего Востока в ответ на эскалацию в регионе.