СМИ: Китай направил шесть военных кораблей на Ближний Восток 5 22.10.2023, 11:28

5,896

Стал известен состав эскадры.

Китай направил шесть военных кораблей на Ближний Восток из-за «риска усугубления конфликта между Палестиной и Израилем». Об этом сообщает The Sun.

В публикации отмечается, что существующая напряженность в регионе «кипит на фоне опасений, что израильский кризис может перерасти в тотальную войну».

В состав оперативной группы военных кораблей входят эсминец «Цзыбо», фрегат «Цзинчжоу» и корабль комплексного снабжения «Цяньдаоху».

Ранее стало известно, что США разворачивают дополнительные войска и системы ПВО по всей территории Ближнего Востока в ответ на эскалацию в регионе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».