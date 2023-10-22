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СМИ: Китай направил шесть военных кораблей на Ближний Восток

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  • 22.10.2023, 11:28
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СМИ: Китай направил шесть военных кораблей на Ближний Восток

Стал известен состав эскадры.

Китай направил шесть военных кораблей на Ближний Восток из-за «риска усугубления конфликта между Палестиной и Израилем». Об этом сообщает The Sun.

В публикации отмечается, что существующая напряженность в регионе «кипит на фоне опасений, что израильский кризис может перерасти в тотальную войну».

В состав оперативной группы военных кораблей входят эсминец «Цзыбо», фрегат «Цзинчжоу» и корабль комплексного снабжения «Цяньдаоху».

Ранее стало известно, что США разворачивают дополнительные войска и системы ПВО по всей территории Ближнего Востока в ответ на эскалацию в регионе.

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