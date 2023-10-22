закрыть
22 октября 2023, воскресенье, 14:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ ликвидировали оккупанта, мечтавшего об украинских женщинах

4
  • 22.10.2023, 13:06
  • 7,858
ВСУ ликвидировали оккупанта, мечтавшего об украинских женщинах

Судьба сыграла с Калашниковым злую шутку.

Российский военный Геннадий Калашников угрожал украинцам в начале полномасштабного вторжения РФ разгромом и поражением. Однако судьба побеспокоилась, что сам оккупант был ликвидирован на войне в Украине, передает glavred.info.

В Instagram-переписке, опубликованной пользователем Your Kotek Gganbu в Twitter (Х), Калашников писал, что украинцам придется «изменить ориентиры в пользу русских».

В своих соцсетях Калашников кичился, что является представителем оккупационной армии и даже «засветил» военную форму со своими данными.

Судя по контексту, Калашников писал еще накануне полномасштабного вторжения, но уже тогда слепо верил в «силу» и «мощь» «второй армии мира».

«Скоро мы зайдем в Украину, а женщины всегда достаются победителям. Украинцы проиграют, а их женщины достанутся русским победителям», - писал Калашников.

Украинской женщине, которой он адресовал сообщение, оккупант угрожал, что ее, мол, отправят «в новую семью в Сибирь».

Однако судьба сыграла с Калашниковым злую шутку. Еще в январе 2023 года на российских ресурсах появилась информация о его гибели с фото «героя».

«В ходе «СВО» в Украине погиб уроженец села Платошино Пермского края Прикамья Геннадий Калашников», - говорится в сообщении СМИ.

Правда, ни пропагандисты, ни его родственники в соцсетях не уточняют обстоятельства ликвидации Калашникова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Это стало возможным благодаря солидарности евреев и белорусов
Это стало возможным благодаря солидарности евреев и белорусов Леонид Невзлин
Бедуины нашего века
Бедуины нашего века Ирина Халип
Чья эскадра на горизонте?
Чья эскадра на горизонте? Владимир Халип
Путин приходит в бешенство от ATACMS
Путин приходит в бешенство от ATACMS Виталий Портников