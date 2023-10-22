ВСУ ликвидировали оккупанта, мечтавшего об украинских женщинах 4 22.10.2023, 13:06

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Судьба сыграла с Калашниковым злую шутку.

Российский военный Геннадий Калашников угрожал украинцам в начале полномасштабного вторжения РФ разгромом и поражением. Однако судьба побеспокоилась, что сам оккупант был ликвидирован на войне в Украине, передает glavred.info.

В Instagram-переписке, опубликованной пользователем Your Kotek Gganbu в Twitter (Х), Калашников писал, что украинцам придется «изменить ориентиры в пользу русских».

В своих соцсетях Калашников кичился, что является представителем оккупационной армии и даже «засветил» военную форму со своими данными.

Судя по контексту, Калашников писал еще накануне полномасштабного вторжения, но уже тогда слепо верил в «силу» и «мощь» «второй армии мира».

«Скоро мы зайдем в Украину, а женщины всегда достаются победителям. Украинцы проиграют, а их женщины достанутся русским победителям», - писал Калашников.

Украинской женщине, которой он адресовал сообщение, оккупант угрожал, что ее, мол, отправят «в новую семью в Сибирь».

Однако судьба сыграла с Калашниковым злую шутку. Еще в январе 2023 года на российских ресурсах появилась информация о его гибели с фото «героя».

«В ходе «СВО» в Украине погиб уроженец села Платошино Пермского края Прикамья Геннадий Калашников», - говорится в сообщении СМИ.

Правда, ни пропагандисты, ни его родственники в соцсетях не уточняют обстоятельства ликвидации Калашникова.

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