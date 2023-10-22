В Подмосковье ОМОН устроил облаву в мечети и отправил мигрантов на войну 22.10.2023, 13:35

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Среди «мобилизованных» оказался и финалист конкурса «Перепой звезду».

В подмосковных Котельниках российский ОМОН устроил облаву на прихожан мечети. Мужчин ночь продержали под замком, провели медкомиссию в военкомате Люберец и отправили на сборный пункт в Балашиху. Об этом рассказал финалист шоу «Перепой звезду» Мамут Усеинов, сообщает The Insider.

Рейд был совершен 20 октября. По словам Усеинова, которого задержали вместе с другими, полиция приехала к мечети в Котельниках и выпускала молящихся по одному, проверяя у них паспорта. Часть мужчин посадили в три автобуса и повезли в военкомат в Люберцах

К мигрантам не пускали адвокатов, забрали у них документы и вынуждали подписать контракт, в противном случае их предлагали отправить в тюрьму, рассказал Усеинов:

«Вечером нам объявили, что все должны подписать контракт на год, либо тюрьма. Утром 21 октября на построении я услышал, что мы все будем отправлены на «СВО». Позже во время встречи с полковником, имя которого я не знаю, я понял, что все же срочную службу по призыву решили предоставить. Но как? Через облаву?».

Официальных комментариев о произошедшем не поступало.

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