Израиль ликвидировал заместителя командующего ракетными силами ХАМАС
- 22.10.2023, 13:56
Вместе с ним уничтожены еще десятки боевиков.
Армия обороны Израиля заявила, что во время сегодняшних ударов по Газе погиб заместитель начальника ракетных сил ХАМАС и еще десятки боевиков.
Об этом пишет CNN.
По словам представителя ЦАХАЛа Даниэля Хагари, заместитель начальника ракетных сил ХАМАС и «десятки террористов» были убиты во время ударов по Газе.
Он также добавил, что количество заложников, удерживаемых в Газе, возросло до 212.
«Эти заявления появились после того, как Хагари заявил в субботу, что армия обороны Израиля усилит авиаудары по Газе», – добавили в сообщении.