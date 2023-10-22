Израиль ликвидировал заместителя командующего ракетными силами ХАМАС 22.10.2023, 13:56

Вместе с ним уничтожены еще десятки боевиков.

Армия обороны Израиля заявила, что во время сегодняшних ударов по Газе погиб заместитель начальника ракетных сил ХАМАС и еще десятки боевиков.

Об этом пишет CNN.

По словам представителя ЦАХАЛа Даниэля Хагари, заместитель начальника ракетных сил ХАМАС и «десятки террористов» были убиты во время ударов по Газе.

Он также добавил, что количество заложников, удерживаемых в Газе, возросло до 212.

«Эти заявления появились после того, как Хагари заявил в субботу, что армия обороны Израиля усилит авиаудары по Газе», – добавили в сообщении.

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