Reuters: Российские «Катюши» атаковали военную базу США в Ираке 3 22.10.2023, 15:15

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иллюстративное фото

Нападение стало вторым по счету за последние двое суток.

В воскресенье, 22 октября, в Ираке подверглась атаке американская военная база. Ее обстреляли вооружением российского происхождения. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники в ВС США.

«Ракеты «Катюши» в воскресенье атаковали авиабазу Айн-аль-Асад в Западном Ираке, где размещены силы Соединенных Штатов и других союзников. Один взрыв прогремел на территории базы», - говорится в сообщении журналистов.

Примечательно, что это уже вторая атака на данный аэродром за последние двое суток.

В субботу, 21 октября, над объектом были уничтожены силами ПВО два беспилотника. В Пентагоне информацию не спешат комментировать.

«Катюша» - это устаревшие советские реактивные системы полевой артиллерии, которые использовались во времена Второй мировой войны. Они стреляют ракетами калибра 132 мм.

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