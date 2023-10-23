Министр обороны Израиля: Война может продлиться три месяца 23.10.2023, 5:55

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Йоав Галлант

Но ХАМАСа больше не будет.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что предстоящая наземная операция в секторе Газа может продлиться три месяца, но она станет последней, если удастся уничтожить террористическую группировку ХАМАС. Об этом он заявил в командном центре израильских ВВС в Тель-Авиве, пишет The Times of Israel.

«Это должен быть последний [наземный] маневр в Газе по той простой причине, что после него не будет ХАМАСа. Это займет месяц, два месяца, три, но в конце концов Хамаса не будет», - сказал Галлант.

Израильский министр отметил, что противник сперва столкнется с ударами воздушных сил, а затем «встретит танковые и пехотные войска».

«У меня сложилось впечатление, что вы знаете, как сделать это смертоносным, точным и очень качественным способом, как это было доказано до сих пор», - сказал Галлант представителям Воздушных сил Израиля.

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