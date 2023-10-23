«73 оккупанта, включая 6 офицеров»: Z-пропагандисты рассказали об ударе ВСУ по базе в Донецке

«73 оккупанта, включая 6 офицеров»: Z-пропагандисты рассказали об ударе ВСУ по базе в Донецке1
- 23.10.2023, 8:34
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Кто-то сдал позиции оккупантов.
Z-пропагандисты пишут, что еще в субботу, 21 октября, украинская артиллерия нанесла прицельный удар по военной базе оккупантов в Донецке в районе «Мотеля», пишет «Диалог».
Как итог минус 73 оккупанта. Еще в субботу многие украинские СМИ выложили в Сеть кадры из оккупированного Донецка, на которых можно увидеть прилеты по расположению одной из военных баз оккупантов.
И только вчера, 22 октября, новость впервые подтвердили и прокомментировали Z-паблики.
Одни пропагандисты уверяют, что прилет был в казарму, куда всего два дня назад заселились мобилизованные. Другой уверяет, что прилеты были по зданию, где проходило заседание командиров, именно поэтому там много ликвидированных офицеров — 6 человек.
Пропагандисты уверены, что ВСУ нанесли удар после получения информации от кого-то из дончан, которые сдали позиции ВС РФ.