Валерий Карбалевич: У проектов Лукашенко серьезные проблемы 3 23.10.2023, 9:52

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История с атомной станцией — из той же оперы.

Лукашенко 20 октября провел совещание по вопросу совершенствования системы планирования и контроля за реализацией стратегических проектов.

Беларуский правитель в сердцах возмутился ложью своих чиновников, кормящихся с его руки.

В качестве успешных проектов Александр Лукашенко назвал строительство Светлогорского целлюлозно-картонного комбината, Беларуской национальной биотехнологической корпорации и Беларуской атомной станции. Заговорил про планы строительства другой АЭС, перспективы которой в самой России (надо напомнить, что БелАЭС строил «Росатом») оценивают весьма скептически

Можно ли считать эти проекты как стратегическими, так и успешными? Об этом сайт BGmedia поговорил с политическим обозревателем Валерием Карбалевичем.

— Насчет стратегического характера этих проектов сложно говорить: временами сложно разобрать, где стратегия, а где тактика.

Но я бы не назвал указанные проекты успешными. Скорее, мы можем говорить о серьезных проблемах с их реализацией. Тот же Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат столько скандалов породил: много раз переносили его запуск, с китайцами серьезно конфликтовали. Поэтому говорить про его успех несколько странно.

История с атомной станцией — из той же оперы. Не говорю уже про то, что БелАЭС периодически останавливается на ремонты, но не совсем понятно, что делать с производимой электроэнергией. Атомная станция изначально планировалась с целью экспортировать электроэнергию и зарабатывать на этом деньги. Сегодня этого нет, уже очевидно, что проект убыточный, проект не окупаемый, а поскольку БелАЭС строилась за счет российского кредита, вдобавок придется расплачиваться по долгам с Россией. Более того, надо решать проблему — куда девать ядерные отходы.

Назвать этот проект успешным очень сложным. А желание Лукашенко построить еще одну атомную станцию — тут нечего сказать, можно только развести руками.

Он упоминал и другие стратегические проекты, в той же деревообработке: успешным проектом это тоже нельзя считать, потому что деревообрабатывающие предприятия до сих пор не расплатились с кредитами, с инвестициями.

Все проекты, названные Лукашенко успешными, на самом деле успешными не являются.

— Похоже, это совещания затеяли ради создания «Центра стратегических проектов», идею которого инициировала администрация?

— Предлагается чисто бюрократическое решение проблемы: есть проблема — значит, надо создать еще одну бюрократическую систему, надо создать комиссию. Ничего другого не придумали. Причем стратегические проекты мыслятся именно в рамках государственных институтов, государственной собственности. Как раз в качестве хорошего примера был приведен советский Госплан, который хорошо координировал деятельность различных ведомств. Если советский Госплан был таким успешным, так отчего он рухнул вместе с Советским Союзом и советским общественным строем?

Насколько я понял, на совещании идея создания такого центра отвергнута, создается какой-то совет при Лукашенко с непонятными функциями — будет то ли руководить, то ли курировать, то ли оценивать эффективность разных проектов. А что-то похожее на центр будет создано при министерстве экономики. Я именно так понял итоги совещания.

— Возвращаясь к началу разговора: вы сказали, что на месте премьера задумались бы о своем будущем. Действительно ли Лукашенко готов отправить правительство в отставку? С какой целью?

— Мне сложно говорить, какие планы он вынашивает на этот счет. Возможно, никаких планов нет вообще, а есть только угрозы — чтобы побудить правительство лучше работать. Пока я бы не стал делать прогнозы относительно будущего нынешнего правительства.

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