Британская разведка: Увеличение расходов Кремля на оборонную промышленность ударит и по самой РФ 1 23.10.2023, 10:08

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В Минобороны Британии озвучили главные тезисы по ситуации с российским бюджетом.

Расходы на оборонную промышленность в 2024 году предусматривают увеличение бюджета на 68 % по сравнению с 2023 годом.

Сегодня, 23 октября, в пресс-службе Минобороны Британии озвучили главные тезисы по ситуации с бюджетом РФ на следующий год.

Так, расходы на здравоохранение и образование останутся на уровне 2023 года. А в связи с инфляцией в РФ можно с уверенностью говорить, что расходы будут реально сокращены.

В следующем году государству придется выплачивать деньги на лечение раненых солдат в больнице или же семьях ликвидированных в Украине оккупантов. Больше 50 % ранений среди ВС РФ имеют тяжелый характер, а многие оккупанты лишились конечностей, из них 20 % потребовалась ампутация верхних конечностей. Такие цифры озвучил еще 17 октября замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко, а значит таким оккупантам потребуется пожизненная бесплатная медицинская помощь.

Увеличение военных расходов будет способствовать инфляции внутри самой РФ. Правительству РФ также придется искать новые пути финансирования войны в Украине. Им просто придется давить на своих же олигархов. Также не стоит забывать и про санкции со стороны Запада, которые делают свое дело против экономики РФ.

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