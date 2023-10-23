Российский БМП задавил своих пехотинцев на поле боя 6 23.10.2023, 10:42

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Момент «самоуничтожения» оккупантов заснял украинский беспилотник.

Водитель российской бронемашины задавил на поле боя не менее двух своих пехотинцев, выполняя разворот.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент «самоуничтожения» российских оккупантов снял украинский беспилотник.

«На этих кадрах российский механик-водитель БМП-2 безжалостно давит свою же пехоту только для того, чтобы остаться в живых и быстрее покинуть эту мясорубку. «Дружеский наезд» в исполнении 21-й отдельной гвардейской мотострелковой Омско-Новобугской бригады. Это один из наиболее боеспособных подразделений ВС РФ, чья самоубийственная миссия продолжается», - говорится в комментарии к видео.

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