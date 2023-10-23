закрыть
23 октября 2023, понедельник, 11:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российский БМП задавил своих пехотинцев на поле боя

6
  • 23.10.2023, 10:42
  • 2,588
Российский БМП задавил своих пехотинцев на поле боя

Момент «самоуничтожения» оккупантов заснял украинский беспилотник.

Водитель российской бронемашины задавил на поле боя не менее двух своих пехотинцев, выполняя разворот.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент «самоуничтожения» российских оккупантов снял украинский беспилотник.

«На этих кадрах российский механик-водитель БМП-2 безжалостно давит свою же пехоту только для того, чтобы остаться в живых и быстрее покинуть эту мясорубку. «Дружеский наезд» в исполнении 21-й отдельной гвардейской мотострелковой Омско-Новобугской бригады. Это один из наиболее боеспособных подразделений ВС РФ, чья самоубийственная миссия продолжается», - говорится в комментарии к видео. 

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Это стало возможным благодаря солидарности евреев и белорусов
Это стало возможным благодаря солидарности евреев и белорусов Леонид Невзлин
Бедуины нашего века
Бедуины нашего века Ирина Халип
Чья эскадра на горизонте?
Чья эскадра на горизонте? Владимир Халип
Путин приходит в бешенство от ATACMS
Путин приходит в бешенство от ATACMS Виталий Портников