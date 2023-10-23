Российский пропагандист Киселев: Антисемитизм — это культурная норма 23.10.2023, 11:06

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В РФ уже не стесняются своих взглядов.

Российский пропагандист Дмитрий Киселев призывает все страны мира смириться с такой политикой антисемитизма в отношении населения Израиля.

Киселев рассуждал на тему очередного израильско-палестинского конфликта. С его слов, в эти события втягиваются миллиарды людей, причем «пассионарных по природе свой религии».

После этого тот переключился на статистику, заявив, что в самом Израиле проживает около 9 млн евреев и еще 6 млн — за пределами страны. А вот мусульман на планете порядка 2 млрд человек. Есть страны с большой долей исламского населения, такие как РФ или Франция.

Далее пропагандист заявил, что если для Франции ислам — завезенная религия, то для РФ — родная. При этом большинство мусульман во всем мире настороженно относятся к евреям. Однако у сотен миллионов мусульман антисемитизм — культурная норма

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