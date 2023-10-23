IT-сектор покинул топ самых рентабельных отраслей в Беларуси 23.10.2023, 12:09

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Кто занял место айтишников?

Информация и связь последние годы находились в топ-3 самых рентабельных отраслей отечественной экономики. Однако в этом году ее эффективность стала уменьшаться, пишет сайт thinktanks.by.

За восемь месяцев средняя рентабельность продаж в IT-секторе снизилась на 0,9 п.п., составив 17,9%.

Вытеснил айтишников из топа сектор управления недвижимым имуществом, чья рентабельность за тот же период выросла на 1,6 п.п., как свидетельствуют данные Белстата.

Неожиданно новым лидером в 2023 году также стал научный сектор, добавив в рентабельности за восемь месяцев 4,2 п. п.

Топ-3 самых рентабельных отраслей сейчас выглядит так:

финансовая и страховая деятельность (33,3%),

операции с недвижимым имуществом (22,1%),

профессиональная, научная и техническая деятельность (18,3%).

Улучшили свою рентабельность в течение этого года такие отрасли, как «финансовая и страховая деятельность» (на 3 п.п.) и «оказание иных видов услуг» — на 2,5 п.п.

А вот неудачным нынешний год стал для лесного сектора, чья рентабельность за восемь месяцев обвалилась на 9,4 п.п., а также для торговли (минус 4,5 п.п.), горнодобывающей промышленности (минус 4,5 п.п.) и сельского хозяйства (минус 3, 0 п.п.).

Антирейтинг самых низкорентабельных отраслей возглавляет торговля, где правительство административно держит цены:

розничная торговля (1,0%),

оптовая торговля (1,4%),

горнодобывающая промышленность (2,7%).

В целом по экономике за восемь месяцев средняя рентабельность продаж у компаний составила 7,4%. В 2022 году показатель был выше — 8,9%.

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