На аккаунтах Лепса и Газманова в Spotify появились призывы остановить войну в Украине 23.10.2023, 12:33

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Подобное попытались провернуть с аккаунтами и других кремлевских шутов.

Аккаунты известных кремлевских шутов Григория Лепса и Олега Газманова на стриминговом сервисе для прослушивания музыки Spotify взломали. Теперь там можно увидеть призывы остановить войну в Украине, пишет obozrevatel.com.

Вместо фотографий путинистов на заставке и в первом, и во втором случае стоит фото львовского рэп-исполнителя и звукорежисера Clonnex (Северин Наконечный – настоящее имя). Возможно, именно он причастен к взлому учетных записей российских певцов на сервисе.

На снимках украинского музыканта написано «Stop war in Ukraine» («Остановите войну в Украине»). Шрифт текста символически стилизован под кровь.

Также на изображении можно увидеть ссылку на Telegram-канал, авторы которого, в частности, обещают «всем проруснявым певцам ставить на аву Клонекса».

Также в Telegram отмечается, что «взломщики» попытались провернуть подобное с аккаунтом одиозного певца Shaman, известного треком «Я русский». Однако, «забрать» его профиль не удалось. Вместо этого они также взломали аккаунты певцов Хабиба и Galibri & Mavik.

Напомним, Лепс и Газманов являются ярыми приверженцами путинского режима. Сразу после полномасштабного вторжения они принялись воспевать войну и оккупантов, выступая на пропагандистских концертах и посещая оккупированные территории Украины.

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