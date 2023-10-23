Россияне обстреляли Херсонщину 23.10.2023, 15:32

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Есть раненые.

Днем понедельника, 23 октября, российские захватчики нанесли удар по населенным пунктам Херсонской области, в том числе по Бериславу и двум селам. В результате вражеской атаки ранения получили четверо местных жителей

Как пишет «Еспрессо», об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, днем под российские обстрелы села Дарьевка Херсонского района попал 49-летний местный житель.

С минно-взрывной травмой, травматической ампутацией нижней конечности и шоком его доставили в больницу. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Кроме того, позже кафиры атаковали Бериславский район. По одному из сел общины выпустили 4 авиабомбы.

В результате удара по населенному пункту пострадал 55-летний мужчина. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой. Медики продолжают обследовать потерпевшего.

Непосредственно на город Берислав враг сбросил взрывчатку с дрона, пострадала женщина – у нее контузия. Также поврежден автомобиль.

Как стало известно впоследствии, в Бериславе пострадал еще один человек. Медики диагностировали контузию у 39-летнего мужчины.

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