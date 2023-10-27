Названы лучшие семейные кроссоверы с пробегом

Названы лучшие семейные кроссоверы с пробегом4
- 27.10.2023, 11:57
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Эти модели имеют множество преимуществ перед конкурентами.
Британские эксперты назвали лучшие семейные кроссоверы с пробегом. Все эти модели можно купить менее чем за $25 000. Рейтинг опубликовали на сайте What Car.
Сейчас на рынке доступно множество недорогих семейных кроссоверов. Они предлагают высокий уровень практичности и имеют множество других плюсов.
В рейтинге представлены 10 подержанных семейных кроссоверов стоимостью до $25 000. Эксперты выделили их главные плюсы и минусы.
ТОП-10 лучших семейных кроссоверов стоимостью до $25 000:
10. Nissan Qashqai
Nissan Qashqai предлагает неплохую шумоизоляцию и богатое оснащение. Также эта модель дешевле многих конкурентов.
Плюсы:
хорошая шумоизоляция;
низкий расход топлива;
богатое оснащение.
Минусы:
низкий уровень надежности;
жесткая подвеска;
плохой обзор сзади.
9. Kia Sportage
Kia Sportage имеет богатое оснащение и приятную управляемость. Помимо этого кроссовер отличается высоким уровнем надежности.
Плюсы:
просторный интерьер;
высокий уровень надежности;
приятная управляемость.
Минусы:
дизельный двигатель работает шумно;
низкая плавность хода;
не все комплектации доступны с автоматическим экстренным торможением.
8. Hyundai Tucson
Hyundai Tucson предлагает богатое оснащение по доступной цене. Также эта модель достаточно комфортная и практичная.
Плюсы:
расширенная гарантия;
богатое оснащение;
низкая стоимость.
Минусы:
дешевые материалы в интерьере;
жесткая подвеска;
высокий расход топлива.
7. Peugeot 3008
Peugeot 3008 предлагает стильный дизайн и комфортную подвеску. Также кроссовер отличается практичным интерьером.
Плюсы:
стильный интерьер;
высокий уровень безопасности;
высокий уровень практичности.
Минусы:
неприятная управляемость;
дороже конкурентов;
неудобная информационно-развлекательная система.
6. Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan имеет отличное качество сборки и продуманный интерьер. Управляемость кроссовера также приятно удивляет.
Плюсы:
приятная управляемость;
отличное качество сборки;
практичный интерьер.
Минусы:
мало места на заднем ряду сидений;
скучный дизайн;
низкий уровень надежности.
5. BMW X1
BMW X1 роскошнее многих других компактных кроссоверов. Помимо этого модель предлагает приятную управляемость и богатое оснащение.
Плюсы:
приятная управляемость;
качественный интерьер;
высокий уровень практичности.
Минусы:
плохая шумоизоляция;
высокая стоимость.
4. Volvo XC40
Volvo XC40 сочетает в себе стильный дизайн, просторный интерьер и высокий уровень комфорта. Также это очень безопасный кроссовер с высокой плавностью хода.
Плюсы:
красивый интерьер;
высокий уровень безопасности;
высокая плавность хода.
Минусы:
неудобная информационно-развлекательная система;
мало настроек задних сидений;
низкий уровень надежности.
3. Seat Ateca
Seat Ateca предлагает приятную управляемость и доступен с большим количеством двигателей на выбор. Помимо этого модель имеет вместительный багажник.
Плюсы:
просторный интерьер;
приятная управляемость;
вместительный багажник.
Минусы:
мало настроек сидений;
дешевые материалы в интерьере;
много вредных выбросов.
2. Skoda Karoq
Skoda Karoq остается одним из самых универсальных компактных кроссоверов на рынке. Авто предлагает практичный интерьер и комфортную подвеску.
Плюсы:
просторный интерьер;
комфортная подвеска;
есть мощные двигатели.
Минусы:
неприятная управляемость;
высокий расход топлива;
небогатое оснащение.
1. Mazda CX-5
Mazda CX-5 является не только стильным, но и очень практичным кроссовером. Модель отличается роскошным интерьером и приятной управляемостью.
Плюсы:
роскошный интерьер;
приятная управляемость;
богатое оснащение.
Минусы:
жесткая подвеска;
низкая плавность хода;
маломощные двигатели.