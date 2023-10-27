Названы лучшие семейные кроссоверы с пробегом 4 27.10.2023, 11:57

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Эти модели имеют множество преимуществ перед конкурентами.

Британские эксперты назвали лучшие семейные кроссоверы с пробегом. Все эти модели можно купить менее чем за $25 000. Рейтинг опубликовали на сайте What Car.

Сейчас на рынке доступно множество недорогих семейных кроссоверов. Они предлагают высокий уровень практичности и имеют множество других плюсов.

В рейтинге представлены 10 подержанных семейных кроссоверов стоимостью до $25 000. Эксперты выделили их главные плюсы и минусы.

ТОП-10 лучших семейных кроссоверов стоимостью до $25 000:

10. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai предлагает неплохую шумоизоляцию и богатое оснащение. Также эта модель дешевле многих конкурентов.

Плюсы:

хорошая шумоизоляция;

низкий расход топлива;

богатое оснащение.

Минусы:

низкий уровень надежности;

жесткая подвеска;

плохой обзор сзади.

9. Kia Sportage

Kia Sportage имеет богатое оснащение и приятную управляемость. Помимо этого кроссовер отличается высоким уровнем надежности.

Плюсы:

просторный интерьер;

высокий уровень надежности;

приятная управляемость.

Минусы:

дизельный двигатель работает шумно;

низкая плавность хода;

не все комплектации доступны с автоматическим экстренным торможением.

8. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson предлагает богатое оснащение по доступной цене. Также эта модель достаточно комфортная и практичная.

Плюсы:

расширенная гарантия;

богатое оснащение;

низкая стоимость.

Минусы:

дешевые материалы в интерьере;

жесткая подвеска;

высокий расход топлива.

7. Peugeot 3008

Peugeot 3008 предлагает стильный дизайн и комфортную подвеску. Также кроссовер отличается практичным интерьером.

Плюсы:

стильный интерьер;

высокий уровень безопасности;

высокий уровень практичности.

Минусы:

неприятная управляемость;

дороже конкурентов;

неудобная информационно-развлекательная система.

6. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan имеет отличное качество сборки и продуманный интерьер. Управляемость кроссовера также приятно удивляет.

Плюсы:

приятная управляемость;

отличное качество сборки;

практичный интерьер.

Минусы:

мало места на заднем ряду сидений;

скучный дизайн;

низкий уровень надежности.

5. BMW X1

BMW X1 роскошнее многих других компактных кроссоверов. Помимо этого модель предлагает приятную управляемость и богатое оснащение.

Плюсы:

приятная управляемость;

качественный интерьер;

высокий уровень практичности.

Минусы:

плохая шумоизоляция;

высокая стоимость.

4. Volvo XC40

Volvo XC40 сочетает в себе стильный дизайн, просторный интерьер и высокий уровень комфорта. Также это очень безопасный кроссовер с высокой плавностью хода.

Плюсы:

красивый интерьер;

высокий уровень безопасности;

высокая плавность хода.

Минусы:

неудобная информационно-развлекательная система;

мало настроек задних сидений;

низкий уровень надежности.

3. Seat Ateca

Seat Ateca предлагает приятную управляемость и доступен с большим количеством двигателей на выбор. Помимо этого модель имеет вместительный багажник.

Плюсы:

просторный интерьер;

приятная управляемость;

вместительный багажник.

Минусы:

мало настроек сидений;

дешевые материалы в интерьере;

много вредных выбросов.

2. Skoda Karoq

Skoda Karoq остается одним из самых универсальных компактных кроссоверов на рынке. Авто предлагает практичный интерьер и комфортную подвеску.

Плюсы:

просторный интерьер;

комфортная подвеска;

есть мощные двигатели.

Минусы:

неприятная управляемость;

высокий расход топлива;

небогатое оснащение.

1. Mazda CX-5

Mazda CX-5 является не только стильным, но и очень практичным кроссовером. Модель отличается роскошным интерьером и приятной управляемостью.

Плюсы:

роскошный интерьер;

приятная управляемость;

богатое оснащение.

Минусы:

жесткая подвеска;

низкая плавность хода;

маломощные двигатели.

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