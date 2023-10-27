ЦАХАЛ показал, где спрятан и как выглядит главный штаб ХАМАСа 27.10.2023, 18:43

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Террористы используют крупнейшую больницу в Газе в качестве живого щита.

На брифинге для журналистов международных СМИ официальный представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что основная база террористической группировки ХАМАС находится под больницей Шифа в городе Газа.

Хагари сказал, что у ХАМАСа есть несколько подземных комплексов под Шифой — крупнейшей больницей в секторе Газа — которые используются лидерами террористической группировки для прямых атак на Израиль.

Он сказал, что у Израиля есть данные о том, что существует несколько туннелей, ведущих к подземной базе снаружи больницы, поэтому чиновникам ХАМАСа не нужно входить в больницу, чтобы добраться до базы. Но Хагари добавил, что вход в подземный комплекс есть и изнутри одной из палат.

Кроме того, по данным ЦАХАЛа, служба внутренней безопасности ХАМАСа имеет командный центр в больнице Шифа, из которого она ведет ракетный огонь по Израилю и хранит оружие.

Он сказал, что энергетическая инфраструктура больницы также используется подземной базой ХАМАСа.

Хагари обвинил ХАМАС в использовании больницы на 1500 коек и около 4000 сотрудников в качестве живого щита.

По его словам, информация об использовании больницы ХАМАСом основана на широком спектре разведывательных источников, собранных Управлением военной разведки и агентством безопасности ШАБАК. Он сказал, что информация уже была предоставлена союзникам.

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