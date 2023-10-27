СМИ: В Газе царит доселе невиданная паника 27.10.2023, 22:23

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ЦАХАЛ наносит мощный удар по сектору.

Хасан Эслийа (Hasann Eslayeh), популярный журналист из Газы, на телеграм-канал которого подписано более полумиллиона пользователей Telegram, сообщает: «Такое не каждый день увидишь. Точнее, я такого вообще никогда не видел. Население Газы охвачено тотальной истерией. Мне не хорошо. В любом случае – хвала Аллаху».

И далее продолжает в «Х» (бывший Твиттер), где на него подписаны еще 277 тысяч человек: «Газа в ситуации очень, очень, очень… очень в большой опасности. Мы умираем на улицах», цитирует Эслийа сайт «Детали».

Эти посты Хасана Эслийа перевел на иврит известный и хорошо информированный телеграм-канал «Абу Али Экспресс», отмечая при этом, что подобные публикации погружают местное население в еще большую депрессию.

Публикация полностью опровергает позицию властей сектора, согласно которой его население сильно духом в лишениях и единении против сионистского врага. Реальные настроения на улице совершенно иные, но «вершина пирамиды не видит ее основания. Тем более, что большинство правящей верхушки находятся [сейчас] в роскошных отелях Катара», — отмечает «Абу Али Экспресс».

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