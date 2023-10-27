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Израильские танки вошли в сектор Газа

  • 27.10.2023, 22:56
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Израильские танки вошли в сектор Газа

Идут бои с террористами.

Палестинские источники сообщают, что израильские танки вошли в сектор Газы, после чего начались бои. Об этом пишет израильское издание Ynet.

Израиль расширяет наземные операции в секторе Газа, сообщил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

«ВВС весьма активно атакуют подземные цели и террористические инфраструктуры. После наступательной деятельности, которую мы провели в последние несколько дней, сегодня вечером наземные силы расширяют свою активность», — сказал он.

ВВС ЦАХАЛа наносят массированные удары по городу Газа. Сообщается, что в секторе отключился интернет

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