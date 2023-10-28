ВМС Украины отреагировали на вероятный подрыв российского корабля
- 28.10.2023, 5:59
Крым плохо влияет на техническое состояние российского флота.
Представители Военно-морских сил Украины рассказали, действительно ли был произведен подрыв российского судна «Владимир Козицкий». в оккупированном Севастополе.
Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук во время телемарафона.
По его словам, в ВМС пока не могут ни отрицать, ни подтвердить информацию.
«Могу лишь отметить следующее – пребывание у берегов Крыма плохо отражается на техническом состоянии российских военных кораблей», – сообщил спикер.