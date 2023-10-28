ВМС Украины отреагировали на вероятный подрыв российского корабля 28.10.2023, 5:59

Крым плохо влияет на техническое состояние российского флота.

Представители Военно-морских сил Украины рассказали, действительно ли был произведен подрыв российского судна «Владимир Козицкий». в оккупированном Севастополе.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук во время телемарафона.

По его словам, в ВМС пока не могут ни отрицать, ни подтвердить информацию.

«Могу лишь отметить следующее – пребывание у берегов Крыма плохо отражается на техническом состоянии российских военных кораблей», – сообщил спикер.

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