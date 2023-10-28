закрыть
28 октября 2023, суббота, 6:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВМС Украины отреагировали на вероятный подрыв российского корабля

  • 28.10.2023, 5:59
ВМС Украины отреагировали на вероятный подрыв российского корабля

Крым плохо влияет на техническое состояние российского флота.

Представители Военно-морских сил Украины рассказали, действительно ли был произведен подрыв российского судна «Владимир Козицкий». в оккупированном Севастополе.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук во время телемарафона.

По его словам, в ВМС пока не могут ни отрицать, ни подтвердить информацию.

«Могу лишь отметить следующее – пребывание у берегов Крыма плохо отражается на техническом состоянии российских военных кораблей», – сообщил спикер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Страшнее атомной войны
Страшнее атомной войны Ирина Халип
Похищение Руси
Похищение Руси Виталий Портников
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах Наталья Радина
Это стало возможным благодаря солидарности евреев и белорусов
Это стало возможным благодаря солидарности евреев и белорусов Леонид Невзлин