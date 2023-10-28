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ВСУ совершили мощный рывок к югу от Антоновского моста

  • 28.10.2023, 8:45
  • 8,732
ВСУ совершили мощный рывок к югу от Антоновского моста

Освобожден новый плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Бойцы Вооруженных сил Украины смогли мощно продвинуться на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Как сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете, украинские защитники значительно продвинулись дальше на юг под Антоновским автодорожным мостом к северу от Алешек. Это 7 км к югу от Херсона и 4 км от реки Днепр.

Аналитики со ссылкой на российские источники утверждают, что ВСУ сохраняют позиции в Крынках, несмотря на усилия России вытеснить их из населенного пункта.

Один из российских военкоров заявил, на левом берегу Днепра якобы действует семь украинских «штурмовых групп». Украинские защитники также продолжают операции вдоль дороги возле Подстепного и Казачьих Лагерей.

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