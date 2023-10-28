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Командир роты российских танков «Прорыв» запаниковал из-за украинских дронов

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  • 28.10.2023, 15:17
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Командир роты российских танков «Прорыв» запаниковал из-за украинских дронов

Оккупанты не могут стрелять днем.

Командир российской танковой роты на танках Т-90м «Прорыв», действующий на направлении Клещиевки под Бахмутом, рассказал о высокой боевой эффективности украинских дронов, что не дает российским танкистам приближаться к линии фронта и стрелять прямой наводкой.

Соответствующее видео опубликовал в «Фейсбуке» главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«Нечасто враг официально заявляет об успешных действиях наших войск и отдельных видов вооружения. По словам российского танкиста, которые обнародовало Минобороны РФ, танки «Прорыв» не стреляют днем, поскольку днем их уничтожают fpv-дроны, а ведут огонь российские танки только ночью, причем не прямой наводкой, а с расстояния 8-9 км, то есть как самоходная артиллерия. Танки базируются далеко от фронта, и для ведения огня выдвигаются из тыла, чтобы избежать поражения дронами», - пересказал Бутусов слова российского оккупанта.

«Феноменальный результат. Это видео показывает, что дроны стали ключевым фактором войны и способны изменять тактику всех других средств войны», - напоминает журналист.

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