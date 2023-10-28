«Переоценка отношений»: Израиль отзывает своих дипломатов из Турции 28.10.2023, 19:23

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Это связано с последними заявлениями Эрдогана.

В субботу, 28 октября, министр иностранных дел Эли Коэн заявил, что приказал израильским дипломатам, находящимся в Турции, вернуться в Израиль.

Об этом сообщает The Times of Israel (перевод — nv.ua).

Такое решение он принял на фоне заявлений президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана о Палестине. Коэн также призвал к «переоценке отношений» между Израилем и Турцией.

Сообщается также, что Турция негласно поддерживает ХАМАС и укрывает некоторых главарей группировки. После того, как боевики напали на Израиль, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова к любому посредничеству.

Европейская комиссия призвала Турцию выбрать: ЕС и НАТО или Россия, Иран и ХАМАС.

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