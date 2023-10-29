БПЛА атаковал нефтеперерабатывающий завод под Краснодаром 29.10.2023, 8:42

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Раздался взрыв и начался пожар.

Ночью воскресенья, 29 октября, в Краснодарском крае России неизвестный беспилотник атаковал Афипский нефтеперерабатывающий завод. После взрыва на территории предприятия было видно пламенное зарево, сообщают украинские СМИ.

Официально в стране-агрессоре подтвердили лишь «легкое возгорание» и отсутствие пострадавших. Об этом сообщают пропагандистские Telegram-каналы.

По их данным, около 03:24 воскресенья на территории Афипского НПЗ в Северском районе упал БПЛА. После взрыва там произошло «локальное возгорание».

Пропагандисты утверждают, что службы завода в течение получаса сами оперативно потушили пожар.

Российские СМИ также процитировали заявление минобороны РФ, утверждавшее, что в течение этой ночи российская противовоздушная оборона якобы уничтожила 36 беспилотников самолетного типа – над акваторией Черного моря и северо-западной частью оккупированного Крыма.

Напомним, что Афипский НПЗ уже подвергался атаке дронов. Это было ночью 31 мая, когда после мощного взрыва на территории завода загорелась установка по перегону мазута. Тогда пожар охватил около 100 кв. м площади.

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