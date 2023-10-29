ВСУ зачистили российские позиции на островах дельты Днепра 29.10.2023, 9:16

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Украинские войска пошли в наступление на левом берегу в Херсонской области.

Украинские войска удерживают позиции в Крынках на левом берегу Херсонской области.

Об этом сообщают аналитики из Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете.

В нем указывается, что ВСУ сохраняли свои позиции в Крынках 27 и 28 октября. При этом известный военный блогер 28 октября заявил, что были бои вблизи Поймы, Пищановки, Подстепного и Крынков.

По словам двух других военных блогеров, один с которым связан с Кремлем, украинские войска начали наступать в направлении Песчановки.

28 октября представитель Южного оперативного командования Украины Наталья Гуменюк рассказала, что украинские защитники проводят боевые операции на различных участках фронта на Херсонском направлении и уничтожают российские позиции и наблюдательные посты на островах дельты реки Днепр.

Видеозапись с геолокацией, опубликованная 28 октября, свидетельствует о том, что оккупационные войска РФ немного отступили к востоку от Крынков.

Накануне в ISW сообщали, что ВСУ продвинулись дальше на юг под Антоновским автодорожным мостом к северу от Алешек. Это 7 км к югу от Херсона и 4 км от реки Днепр. На левом берегу Днепра якобы действует семь украинских «штурмовых групп».

По словам экспертов, захватчики начали осознавать беспомощность группировки «Днепр» на левом берегу Херсонской области.

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