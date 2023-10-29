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Видео боя в районе Работино: ВСУ дерзким штурмом взяли вражеские позиции

  • 29.10.2023, 9:22
Видео боя в районе Работино: ВСУ дерзким штурмом взяли вражеские позиции

Четверо против десяти.

Воин 65-й отдельной механизированной бригады показал фрагмент сражения в районе села Работино Запорожской области. Украинские штурмовики вчетвером против десяти оккупантов смогли захватить их позицию, находившуюся на господствующей высоте.

Видеозапись боевой работы опубликована в телеграм-канале «Бутусов Плюс».

Вследствие боя пяти российским солдатам удалось скрыться, троих воины ВСУ ликвидировали, еще двое пополнили обменный фонд.

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