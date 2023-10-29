Видео боя в районе Работино: ВСУ дерзким штурмом взяли вражеские позиции
- 29.10.2023, 9:22
Четверо против десяти.
Воин 65-й отдельной механизированной бригады показал фрагмент сражения в районе села Работино Запорожской области. Украинские штурмовики вчетвером против десяти оккупантов смогли захватить их позицию, находившуюся на господствующей высоте.
Видеозапись боевой работы опубликована в телеграм-канале «Бутусов Плюс».
Вследствие боя пяти российским солдатам удалось скрыться, троих воины ВСУ ликвидировали, еще двое пополнили обменный фонд.