Израиль ввел новые войска в сектор Газа 29.10.2023, 10:44

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Расширение наземной операции показали на видео.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) увеличила численность войск на местах в рамках своей расширенной операции в Секторе Газа.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Войска Израиля также действуют глубже в анклаве, чем с начала войны.

Пресс-служба Армии обороны Израиля показало видео наземной операции в северной части сектора Газа

Военные инженеры, пехота и танки действуют под прикрытием боевых вертолетов. Также сообщается об уничтожении отрядов боевиков, попытавшихся нанести удар по вошедшим в сектор подразделениям АОИ. Продвижение сухопутных сил непрерывно поддерживает артиллерия.

В связи с расширением наземной операцию в секторе Газа Израиль повторно призвал гражданское население эвакуироваться из северной части анклава на юг.

Как заявил представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари в видеообращении израильская армия «переходит к следующему этапу» войны с палестинской террористической группировкой ХАМАС в Газе и «расширяет свою деятельность».

«Гражданские лица на севере Газы, в городе Газа, должны временно переехать к югу от Вади-Газа в более безопасную зону, где они смогут получать воду, еду и лекарств», - заявил Хагари.

Он добавил, что завтра «гуманитарные усилия в секторе Газа, возглавляемые Египтом и Соединенными Штатами, расширятся».

«Израиль находится в войне, которую он не начал и не хотел», - заявил Хагари, добавляя, что Израиль борется «с ХАМАСом, а не с народом Газы».

«ХАМАС использует жителей Газы как живой щит. ХАМАС действовал внутри и рядом с гражданскими зданиями именно потому, что они знали, что ЦАХАЛ различает террористов и гражданских лиц», – заявил он.

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