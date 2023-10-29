Ученые показали, как выглядит Антарктида без льда 2 29.10.2023, 12:30

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Пейзажи на видео получились невероятно реалистичными.

Антарктида покрыта льдами на 98%. Благодаря современным методам визуализации ученые показали, как бы этот континент выглядел без тонн замерзшей воды. Пейзажи получились невероятно реалистичными.

Об этом сообщает IFLScience.

Еще 10 лет назад ученые создали карту Bedmap2. Для этого использовали невероятно огромное количество данных о поверхности Антарктиды. Также использовали информацию о толщине льда, изучали топографию коренных пород, которые предоставили NASA и Британская антарктическая служба.

Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что поверхность этого континента представляет собой не равнинную местность, а горную, с хребтами и ущельями. Рельеф зубчатый, ландшафт действительно сложный.

Также на карте можно увидеть самую низкую точку на Земле без льда. Она находится на Земле Виктории под ледником Берда. Глубина ее составляет 2870 метров ниже уровня моря.

Больше о карте рассказал Питер Фретвелл из Британской антарктической службы. Он говорит, что у новой модели Антарктиды без льда разрешение в разы лучше, чем у предыдущей. Видно расчлененные долины, глубокие ущелья, что намного живописнее и реалистичнее.

Чтобы проникнуть через толстый лед и увидеть рельеф местности, ученые использовали специальный радар. Проделанная работа чрезвычайно важна. Используя эти данные, ученые могут понять, как распределяется лед в Антарктиде в условиях глобального потепления.

Изучив карту Bedmap2, становится очевидно, что в Антарктиде более 27 млн кубических километров льда. Если она будет активно таять, будет расти уровень моря. Согласно последним исследованиям, если все ледники в этой местности растают, то уровень моря поднимется на 58 метров, а это значит, что мир очутится под водой.

Каждый год уровень воды в мировом океане поднимается на 4 мм. И по мнению ученых, это худший сценарий, которые может быть из всех, потому что он необратим.

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