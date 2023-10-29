Эксперт: Китай вынес предупреждение Лукашенко 1 29.10.2023, 12:59

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Диктатор получил «дурной знак» из Пекина.

Бывший дипломат Павел Мацукевич анализирует состояние белорусско-китайских отношений как фрагмента глобального проекта «Один пояс, один путь».

— Неучастие Лукашенко в недавнем одноименном международном форуме высокого уровня в Пекине посеяло подозрения, что «железное братство» между Беларусью и Китаем начало ржаветь— пишет Павел Мацукевич в свежем выпуске «Пульса Ленина-19».

В этом смысле неучастие Лукашенко в 3-м международном форуме в Пекине, приуроченном к юбилею инициативы «Один пояс, один путь», вызывает большие вопросы.

Китайское предупреждение или просто прогул?

О том, что Беларусь планирует участие в форуме «Один пояс, один путь» говорилось в послании Лукашенко Си Цзиньпину, датированном еще 15 июня. Позднее уже в конце сентября участие Беларуси в мероприятии в Пекине подтверждал глава МИД Сергей Алейник. В обоих случаях уровень белорусского представительства не уточнялся, но участие именно Лукашенко выглядело вполне естественным и логичным.

Версию об отсутствии приглашения можно отмести сразу, иначе на форум от Беларуси не поехал бы вообще никто. Между тем белорусскую делегацию возглавлял председатель Госконтроля, к ней же можно отнести и выступавшего на мероприятии главу ЕЭК Михаила Мясникова, который поддувал в «белорусскую дудку».

Форум, не будь приглашения, вряд ли бы освещался в официальных белорусских СМИ, а он освещался, и там даже работал корреспондент «БТ».

Беларусь далеко не единственная страна даже на пространстве СНГ, которая была представлена на форуме не на высшем уровне. Другое дело, что Минск сделал вид, что так было задумано, а коллеги из других стран все-таки снизошли до объяснений. Как, например, Кыргызстан, который в Пекине представлял не президент, а министр энергетики и председатель государственной таможенной службы.

Кыргызы сослались на занятость над другими международными мероприятиями. У Лукашенко они тоже были — в дни форума в Пекине (17–19 октября) он принимал с визитом вице-президента Ирана, проводил встречи с главами МИД Венесуэлы и Экваториальной Гвинеи, а также главой Мордовии. Все это можно было подвинуть по срокам или замкнуть на премьер-министре, но этого делать не стали.

Версию о неучастии в форуме из-за токсичности режима можно тоже считать несостоятельной. Она имела место быть в случае с зимней Олимпиадой в Пекине, куда Лукашенко не поехал из-за санкций со стороны МОК, но не предъявлял претензий Китаю, чтобы, как сам он выразился, «не доставлять неудобства друзьям». Сейчас ситуации иная.

Во-первых, речь идет о собственном мероприятии Китая, где именно он полноценный хозяин своим приглашениям. Во-вторых, токсичность Путина как минимум не меньше, чем у Лукашенко, хотя и имеет иную природу.

Приглашая хозяина Кремля, Китай наверняка осознавал, что тем самым собственной рукой вычеркивает из списка какую-то часть потенциальных участников с западной стороны, которые еще могли сомневаться, ехать или не ехать.

Пекин на это пошел и сделал Путина главным гостем форума. Это подчеркивает значимость для Китая отношений с Россией и демонстрирует, что страны на данном этапе представляют единый полюс. Режимная Беларусь к нему примыкает, не имея иных альтернатив. На фоне участия Путина, приглашение Лукашенко выглядит совершенно безобидным.

Причины неучастия Лукашенко могут быть разными. И прозаическими – допустим, состояние здоровья в те дни не позволило длительный перелет, и политическими — отсутствие согласия Си Цзиньпина на двустороннюю встречу из-за плотности графика на форуме или отсутствия тем для обсуждения. Все-таки в этом году был государственный визит Лукашенко в Китай, который мог исчерпать темы для разговора на высшем уровне.

Хотя в случае российско-китайских отношений визит Си Цзиньпина в Россию, тоже состоявшийся в этом году, не исчерпал всех тем, но их у них в принципе гораздо больше, чем у Китая с Беларусью.

Тот факт, что Китай на международной конференции по евразийской безопасности в Минске представлял лишь временный поверенный в делах, тоже может считываться как дурной знак.

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