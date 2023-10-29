Оккупанты потеряли под Авдеевкой до 6500 человек 12 29.10.2023, 17:16

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ВСУ уничтожили на этом направлении также 100 танков и почти 250 единиц другой бронетехники врага.

Наступление России под Авдеевкой привело к огромным потерям. С 10 октября оккупанты потеряли более 6500 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Таврического направления Александра Штупуна в эфире телемарафона.

«Если говорить о количестве потерь, то Авдеевка — это самое большое поражение россиян. Ведь если считать с 10 октября, то общие потери противника в Донецкой области в зоне ответственности ОСУВ «Таврия» составила почти 6500 человек», - сказал он.

По словам спикера, ВСУ уничтожили на Авдеевском направлении также 100 танков и почти 250 единиц другой бронетехники врага. Только за последние сутки в районе Авдеевки было уничтожено пять танков россиян, среди которых Т-90.

Штупун также добавил, что под Авдеевкой оккупанты держат до 40 тысяч солдат.

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