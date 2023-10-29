«Генерал СВР»: Лукашенко знает о смерти Путина 6 29.10.2023, 18:04

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Крупный российский телеграм-канал поделился деталями якобы кончины президента РФ.

Крупный российский телеграм-канал «Генерал СВР», сообщивший 26 октября о смерти президента РФ Владимира Путина, поделился некоторыми деталями нашумевшей новости.

«Несмотря на готовность к повсеместному использованию двойника часть мероприятий с участием президента запланированных до Нового года отменяют.

Практически никто не оценил перекрытый центр Москвы в ночь смерти президента, а зря.

После известия о смерти Путина были остановлены практически все неформальные переговоры с российским руководством на многих направлениях.

Сейчас в окружении Николая Патрушева решается вопрос о том, как быть с семьей Путина. Еще с утра, для того чтобы сбить информацию о смерти президента, планировали выпустить в информационное пространство «счастливую и улыбающуюся» старшую дочь Путина, и даже подумывали о подобном «выгуле» Алины Кабаевой, но увидев, что кремлевские и оппозиционные ресурсы в унисон справляются с этой задачей самостоятельно, решили повременить.

Врачи до сих пор на территории резиденции на Валдае. Труп президента там же.

Примечательно, что на следующий день после смерти Путина, Александр Лукашенко заговорил о мире в Украине и предлагает себя главным миротворцем. Лукашенко знает больше, чем многие в Кремле, и нюх у него не в пример многим», - сообщает телеграм-канал.

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