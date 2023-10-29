ЦНС: В рядах армии РФ участились этнические конфликты 3 29.10.2023, 18:42

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Нередко споры заканчиваются применением холодного или огнестрельного оружия.

В российской армии все чаще военнослужащие-тувинцы конфликтуют с россиянами, сообщает Центр национального сопротивления.

Нередко такие споры между россиянами и тувинцами заканчиваются применением холодного или огнестрельного оружия с летальным исходом.

В ЦНС сообщают, что причинами конфликта является вражда на основе традиционного превосходства россиян над порабощенными ею народами и борьба за раздел военного снаряжения.

Российские военные бурно начинают выяснять межэтнические отношения после чрезмерного употребления алкоголя.

«Примечательно, что за времена десятилетия возглавления Шойгу российского министерства обороны ему удалось построить систему преференций для его соплеменников тувинцев, поэтому производство возбужденных против них дел в военной прокуратуре пытаются скрыть или отложить в длинный ящик», - говорится в сообщении.

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